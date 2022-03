MONTEBELLUNA - A inizio mese, nella cornice del bar Garibaldi, si è tenuto un incontro tanto atteso, dove si sono celebrati i valori universali dello sport e dell'altruismo. Facciamo un salto indietro di ben 40 anni: era il dicembre del 1981 e il Postioma ospitava il San Gaetano nel vecchio stadio comunale, allora conosciuto come La cava per la presenza nelle vicinanze proprio di un ambito di scavo.



L'INCIDENTE DI GIOCO

Entrambe le squadre militavano in Terza categoria e il San Gaetano era involato nella cavalcata che lo avrebbe portato al primo posto e alla successiva promozione. Era una partita come le altre, però. E una giornata come le altre. Tutto stava andando normalmente, con la squadra di casa abile a contrastare un avversario superiore sulla carta, fino alla metà del secondo tempo: nel tentativo di intercettare un pallone alto, due giocatori del Postioma si avventarono sulla sfera scontrandosi brutalmente di testa. Si susseguirono attimi drammatici in cui uno dei due sfortunati giocatori, Pierangelo Biondo, rimase steso a terra, immobile e privo di sensi. Fortunatamente nelle immediate vicinanze era presente Francesco Piovesan, detto Caco, giocatore del San Gaetano che, senza pensarci su due volte, praticò in fretta e furia le indispensabili operazioni di primo soccorso per scongiurare il peggio. Arrivata l'ambulanza, prontamente chiamata dai dirigenti del Postioma, la situazione era ancora seria e i soccorritori portarono il malcapitato in ospedale dove rimase ricoverato per due settimane a causa di una grave commozione cerebrale.

L'INCONTRO

Torniamo ora ai giorni nostri: in questi 40 anni i due protagonisti della storia non hanno più avuto occasione di incontrarsi, finchè Pierangelo Biondo non ha sentito nascere in lui la necessità di ringraziare personalmente l'avversario di allora che in quel lontano 1981 tenne accesa la fiammella della vita con un intervento mai così provvidenziale. Dopo alcune ricerche Biondo è riuscito a stabilire un contatto e, dopo alcuni attimi di imbarazzo, ha finalmente potuto brindare con Francesco Piovesan in nome dei vecchi tempi e dello sport. Nel momento più oscuro della storia recente, dove i diritti e i valori umani vengono calpestati da atti di indicibile violenza, questo incontro rimette al centro il lato migliore dell'essere umano, restituendoci un sorriso di cui tutti abbiamo terribilmente bisogno.