TREVISO - Un Primo Maggio di festa, sport, creatività e solidarietà a Villa Margherita: domani, dalle 11, i cancelli del magnifico complesso settecentesco si riapriranno per accogliere una serie di attività proposte e promosse dall’associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi Odv che dal giugno del 2021, iniziando dal parco secolare di Villa Manfrin, ha promosso molteplici attività in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio, patrocinate dal Comune di Treviso. Nel progetto sono coinvolte tante realtà di Marca votate all’inclusività.



IL PROGRAMMA

Sarà un Primo Maggio ricco di appuntamenti e di idee che si chiuderanno alle 18 con il concerto dei Radiofiera (nella foto). Ma la festa comincia a partire dalle 15, quando la Scuola del Fumetto Treviso proporrà un workshop dedicato ai giovanissimi. Il programma della giornata prevede anche divertenti prove di “footbike”, il monopattino sportivo che intreccia corsa e bicicletta. Nello stesso tempo ci si potrà avvicinare alla botanica ecosostenibile grazie ai suggerimenti della società agricola Moretto Farm. I bambini potranno anche divertirsi a salire in sella ad un pony grazie a Ippodromi Nordest ed anche realizzare un puzzle ippico gigante con Legnaro a Cavallo. Ci saranno anche Treviso Baseball Soft & Furious e Blu Fioi Baseball Ponzano che faranno sperimentare la bellezza del baseball, uno sport che annulla le barriere proprio come dimostreranno gli atleti della Lega Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti, presenti anch’essi. E poi ci saranno tanti progetti e sapori con Alternativa Ambiente cooperativa sociale, Ente Nazionale Protezione Animali, Volontarinsieme, Anffas, Israa, Ceis e Ulss 2. E per concludere la giornata in grande stile, alle 18 concerto dei RadioFiera (ingresso libero). Inoltre, sono aperte anche la mostra personale di pittura di Paolo Loschi e la mostra fotografica in memoria di Mattia Battistetti, morto sul lavoro il 29 aprile 2021. “Villa Margherita inclusiva” è un progetto promosso dall’ Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi ODV. Al centro del progetto, la regolare valorizzazione di caratteristiche, differenze, evidenze, difficoltà e propensioni di tutte le persone, partendo dalle più fragili e coinvolgendo famiglia, bambini, cittadini di ogni età.