​Mattia, il primo vagito arriva da Castelfranco: il benvenuto ai primi nati del 2021 nella Marca

TREVISO Il primo figlio nel primo giorno dell'anno della speranza. Che è anche il primo bambino nato nella Marca trevigiana. Mattia Simioni ha visto la luce alle 0.49 nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Castelfranco ed è diventato in attimo il simbolo della rinascita. Non solo per mamma Zhara Salimi, di origini iraniane, e papà Ugo, ma per due province, quella trevigiana dove è nato e quella padovana dove la famiglia risiede, a Fontanive.



LA GIOIA

Arrivati ad essere genitori a 40 e 49 anni per Zhara e Ugo, Mattia, il loro primogenito di tre chili e 142 grammi, è la voce della speranza. «Per noi è un'emozione grandissima - spiegano - che dà il via a un nuovo ciclo. Il parto era previsto per il 29 dicembre, ma ha ritardato. Evidentemente lui voleva essere il primo. E per noi questa data è un bellissimo simbolo». La coppia ha scelto l'ospedale di Castelfranco per dare alla luce il loro primo figlio per l'eccellenza del reparto diretto dal primario Domenico La Gamba. «Me ne avevano parlato benissimo - precisa Zhara - e ho deciso di venire qui. Mi sono trovata benissimo nonostante l'emergenza dettata dalla pandemia, uno staff di persone eccezionali e Ugo ha potuto starmi sempre al fianco e assistere al parto». Ma Mattia non è l'unico piccolo ad avere visto la luce nel primo giorno dell'anno. Il reparto diretto da La Gamba ha avuto un debutto d'anno di gran lavoro: in tutto i fiocchi sono stati cinque, due azzurri e tre rosa. La prima bimba del San Giacomo è stata Agnese Boscato che è nata alle 3.29. Un fiocco rosa che si raddoppia nella casa padovana di mamma Elena Favaro e papà Lorenzo, che hanno già una bimba. «Una gioia grande, resa ancora più grande da questa data», afferma mamma Elena.



IN PROVINCIA

Ma Mattia ha sbaragliato tutti e ha regalato il primato all'ospedale di Castelfranco. Ha di fatto anticipato di un'ora il piccolo Huang Hao Xuan nato da genitori cinesi, residenti a Conegliano, all'1.52 all'ospedale di Conegliano. Ma il Santa Maria dei Battuti si porta a casa il secondo podio, quello del primo fiocco rosa della Marca. Alle 3.15 è nata Dea Gashi, gioia di mamma Adriane e papà Milain, kosovari residenti a Susegana. A Oderzo il primo nato è arrivato alle 20.27: per la gioia dei genitori, di San Donà, ha emesso il suo primo vagito il piccolo Daniele Alessandro Stival. E tra le nascite di Marca nel primo giorno del 2021 si registra anche l'arrivo di Ginevra. La piccola è venuta alla luce alle 7.28 all'ospedale di Feltre, ma la famiglia, mamma Federica, papà Fabio e il fratellino Filippo, vive a Valdobbiadene.



A TREVISO

Il reparto di Ostetricia del Ca' Foncello, a Treviso, ieri ha lavorato a pieno ritmo: 7 i bimbi venuti alla luce a cominciare dalle 8.09 del mattino con Aisha Esmeraldo, una bella bimba nata da papà trevigiano, Eros Marchi e mamma domenicana, Villa Tania Beras. Alla bimba sono stati dati i cognomi di entrambi i genitori. «L'abbiamo voluta tanto, è tre anni che la aspettiamo, e finalmente è arrivata. Abbiamo saputo che c'era in questo difficile anno, ma per noi sarà sempre l'anno di Aisha Esmeralda». Sono, poi, seguiti 4 bimbe e tre maschietti nel corso della giornata e della serata. Intanto, la gioielleria De Wrachien continua nel segno della tradizione a consegnare i braccialettini ai primi nati del 2021. Quest'anno, che è il 31.mo per la famiglia De Wrachien, il regalo sarà riservato solo alla prima femminuccia e al primo maschietto nati al Ca' Foncello di Treviso. Niente per i bimbi della Marca perchè, in tempo di Covid, è difficile la consegna in ospedale. I genitori potranno ritirare il braccialetto direttamente in negozio dopo l'Epifania, previo accordo telefonico.



Manuela Collodet

Valeria Lipparini



