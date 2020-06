Primavera del prosecco: ritorna la festa nelle colline Unesco

TREVISO - Non sarà una festa a grandi numeri, ma sarà comunque Festa Granda. Torna, dal vivo, la Primavera del Prosecco Superiore. E segna, anche il debutto di piazza dell'associazione Unesco. «È fondamentale fare comunità intorno alle colline del Prosecco Superiore» plaude la presidente Marina Montedoro. Luoghi del cuore, cantine aperte e brindisi in piazza. Ma - insieme - eventi a numero chiuso (infoline 3342936833), con mascherina e presidi sanitari.



LA RIPARTENZA

Si è scelto il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate per riprendere possesso di spazi di normalità, per tornare a celebrare le preziose bollicine. Giorni di consultazioni, e infine la decisione: era importante ripartire. E farlo con eventi live. «Solstizio d'estate, il giorno più lungo e la notte più corta dell'anno, la luce che vince sul buio: non esiste immagine migliore per descrivere i sentimenti che stiamo vivendo in questo inizio d'estate 2020 - sostiene l'assessore regionale al turismo, Federico Caner - Potrà non essere una festa come quelle che conoscevamo, ma già riparlare di festa è un sollievo». Domenica quindi, a partire dalle 10 nelle piazze, dentro palazzi, castelli, cantine e antiche pievi si tornerà a brindare in un'occasione che vede le Mostre della Primavera del Prosecco Superiore, in collaborazione con le cantine del territorio, ristoratori, strutture alberghiere, Consorzi, Enti ed autorità, dare vita ad un evento diffuso nelle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità.

Dall'alba all'ora dell'aperitivo, l'intera giornata animerà il territorio con degustazioni, brindisi e passeggiate sempre nel rispetto delle regole attualmente vigenti - vivendo anche sui canali Facebook ed Instagram della Primavera del Prosecco Superiore, dove i principali appuntamenti si potranno seguire anche in streaming. «Il messaggio è che siamo pronti ad accogliere, nel grande abbraccio delle Colline del Prosecco, chiunque voglia venire a trovarci - sintetizza il presidente del comitato organizzatore Giovanni Follador - che siano turisti abituali, visitatori occasionali o residenti che vogliono riscoprire i luoghi dove abitano, tutti troveranno accoglienza grazie ai tanti operatori già pronti ed attrezzati per offrire loro un'esperienza unica, nel pieno rispetto della sicurezza e delle regole».



