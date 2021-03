Il romanzo Prigioni finalista di "Una storia per il cinema"

Il concorso letterario nazionale "Una storia per il cinema" promosso dall'associazione VenetArt con Halley Pictures ha ufficializzato la scelta dei finalisti della 2. edizioni. Nei 9 prescelti - in prevalenza donne - c'è la scrittrice trevigiana Roberta Sorgato, insieme a Messina, Giordana, Brentegani, Ferraiuolo, Grieco, Zucchini, Scorletti e Carlini.

Il concorso premierà un'opera adatta a una trasposizione cinematografica o seriale per il web. Saranno dei professionisti dei due mondi a decretare i vincitori e a decidere quale di essi è più adatto a diventare un film o una serie web. Partner del progetto l'associazione Il Nastro Viola, la quale si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro al pancreas.

La finalista

Roberta Sorgato è nata in Belgio da genitori italiani e vive fin da piccola nella Marca dove ha lavorato per 30 anni come insegnante. Ha pubblicato fra le altre Una storia tutta pepe e All’ombra del castello (con Tredieci), La casa del padre (Ed. Canova), il notissimo e autobiografico Cuori nel pozzo (Marsilio), Anima e dintorni (Ed. Mazzanti).

In quest'ultima fatica, Prigioni, racconta la storia di Zoe, una donna che lotta per sapere la verità sul rapimento di suo marito in Congo. Piero insieme ad altri colleghi della ditta per cui lavora, è stato vittima di un’imboscata, con la complicità di un collega afgano, cresciuto in Italia, che lo ha consegnato nelle mani dei terroristi.

Zoe, sola e disperata, si trova ad affrontare il duplice dramma del rapimento e della difficoltà di realizzare il tanto desiderato sogno di maternità. Nel frattempo Piero, segregato nel mezzo della foresta africana, senza rinunciare mai alla speranza di salvezza, instaura un rapporto di rispetto con Sauda, una donna ridotta in schiavitù. Tra episodi di inaudita crudeltà su donne e bambini, gesti di profonda umanità e azioni tanto coraggiose quanto pericolose, Piero lotterà per sfuggire a un destino già scritto dai suoi aguzzini. Per giungere, infine, insieme a chi avrà il coraggio di spezzare le proprie catene, a raggiungere la libertà.

Ultimo aggiornamento: 17:03

