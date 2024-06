TREVISO - Il conto totale arriva anche a superare quota 360 euro. Cioè addirittura 75 euro in più rispetto al tetto di spesa dettato dal ministero. Tanto dovranno arrivare a tirare fuori le famiglie in vista di settembre per comperare tutti i libri necessari ai figli che frequentano l’istituto Giorgi-Fermi di Treviso. Un salasso. Molte scuole hanno deciso di “tagliare” alcuni testi proprio per non sforare i tetti di spesa. Nessuno si nasconde: i limiti non vengono aggiornati da oltre dieci anni e nel frattempo il prezzo dei libri è via via lievitato, solo l’anno scorso del 10%.

Caro libri, lo stratagemma

Da qui lo stratagemma adottato da diversi istituti della Marca, dalle medie alle superiori: indicare alcuni libri come non obbligatori ma semplicemente come consigliati, almeno sulla carta. A farne le spese sono stati in primis i volumi di educazione fisica e religione. Ma non solo. Sono diventati facoltativi anche testi come grammatica inglese, antologia della letteratura italiana, epica, codici civili per la scuola e quelli di informatica, grafica, economica politica, storia dell’arte. I paletti dopotutto sono chiari. Stando a quelli fissati dal ministero, le famiglie non dovrebbero essere chiamate a spendere più di 294 euro per le prime medie, 117 per le seconde e 132 per le terze, per poi continuare con 320 euro per il primo anno dello scientifico, 304 per l’opzione scienze applica e via di seguito. Va da sé che non si riesce sempre a rispettare limiti ormai così datati. E’ prevista una tolleranza del 10%. E in genere tutte le scuole cercano di non allontanarsi troppo.

Il dato in controtendenza

Il Giorgi-Fermi di Treviso, guidato dalla preside Giuliana Milana, ha invece scelto di tirare dritto anche oltre la soglia del 10%. La conferma arriva dal nuovo elenco dei libri di testo adottati o consigliati per il prossimo anno scolastico. La spesa media pro capite per l’acquisto dei libri per la prima dell’itis Fermi, ad esempio, si attesta a quasi 363 euro. Praticamente 75 euro in più rispetto al tetto massimo di spesa, in questo caso pari a 288 euro. Tra l’altro quest’ultimo è ridotto del 10% perché è prevista una modalità mista: libri cartacei e supporti digitali integrativi. Dovrebbe essere un’opportunità. A conti fatti, invece, non fa altro che ridurre ulteriormente un limite che è già stretto. Le cose diventano più articolate con le specializzazioni del triennio. Per comperare i libri per la terza biotecnologie sanitarie servono in media 352 euro. Quasi 74 in più rispetto al limite. Con 288 euro, l’indirizzo chimica e materiali resta all’interno della tolleranza del 10%. In alcune classi del corso meccanica e meccatronica si sfora di 43,50 euro (296 euro contro in limite di 253 euro). Anche sul fronte del Giorgi lo sforamento arriva a superare i 75 euro. E’ ad esempio il caso della prima indirizzo odontotecnico. I 317 euro di spesa media per i libri vanno ben oltre il limite fissato in 242 euro. Nell’indirizzo industria e artigianato per il Made in Italy si va fuori di oltre 50 euro. Che diventano 60 nell’ambito della manutenzione e dell’assistenza tecnica. E così via. A livello generale, comunque, sempre più famiglie cercano soluzioni alternative, oltre agli eventuali bonus libri che vengono assegnati da alcuni Comuni in base all’Isee. A cominciare dai libri usati: dai mercatini veri e propri fino alle condivisioni su piattaforme online. Ad oggi non ci sono tante altre alternative.