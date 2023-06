QUERO VAS - Sono ore di apprensione per il parroco don Alessio Cheso, sacerdote 47enne che guida le chiese di Quero e Schievenin. Il prete è stato colto da malore mercoledì sera mentre stava andando in auto alla chiesetta di Sant'Antonio, a Quero, per celebrare la messa. È stato lui stesso a chiedere aiuto a don Francesco Settimo, parroco di Alano, che è accorso.

LA PAURA

Don Alessio era partito dalla sua canonica e aveva percorso circa 300 metri: era quasi arrivato alla chiesetta in cui doveva dire messa. Ma non si sentiva bene ed ha accostato l'auto e ha chiamato l'altro sacerdote. È attualmente ricoverato nella neurologia di Feltre: non è mai stato in ambiente intensivo e il quadro sembra in miglioramento. Ha avuto problemi neurologici, presumibilmente un ictus, che gli ha causato sintomi che lui ha subito compreso: faticava a muovere la parte sinistra del corpo e aveva difficoltà ad articolare le parole.

I SOCCORSI

«Ieri sera verso le 7 - spiegava ieri don Francesco Settimo, parroco di Alano - mi ha chiamato don Alessio e mi ha detto "vieni perché non sto bene". Quando sono arrivato ho subito chiamato il 118 e in attesa dei soccorsi sono arrivate anche altre persone». In molti hanno visto l'auto del sacerdote a bordo strada e si sono fermati: don Alessio muoveva la gamba e il piede, ma aveva formicolio e dolore alla testa. «Dopo due minuti - prosegue il racconto del parroco soccorritore - che era con lui è passata un'infermiera della casa di risposo che conosco l'ho fermata e lei ha subito prestato assistenza a don Alessio, tenendo le comunicazioni con il pronto soccorso».

IL RICOVERO

Dopo poco è arrivata l'ambulanza che ha portato immediatamente il sacerdote 47enne al pronto soccorso di Feltre. Avvertita immediatamente la sorella del parroco che è accorsa all'ospedale. «Adesso rimane sotto stretta osservazione - fa sapere don Francesco - resta ricoverato». «È sempre stato vigile non ha mai avuto problemi di comunicazione, se non un po' impacciato ovvero si capiva che aveva un malessere ma parla. Stamattina (ieri ndr) stavano facendo tutti gli accertamenti e si era ripreso: le notizie erano positive».

I PARROCCHIANI

La notizia del malore al parroco si è diffusa subito in paese e tra i fedeli, visto che molti lo aspettavano alla messa in chiesetta. In molti sperano che si rimetta presto e torni nella sua canonica. Al momento nelle celebrazioni sono corsi in soccorso gli altri parroci dei paesi vicini. Lo stesso don Francesco Settimo, che segue le parrocchie di Fener, Campo e Alano e anche don Gabriele Benvegnù, che guida Segusin, Caorera e Vas. Era il 2014 quando don Alessio, originario di Crespano del Grappa, venne accolto nella comunità: era arrivato per affiancare don Francesco Settimo nella gestione delle 7 parrocchie che compongono l'Unità pastorale Quero, Alano, Vas, Schievenin, Campo, Fener e Caorera, designato dalla diocesi di Padova in sostituzione di don Stefano Baccan. Lo scorso 16 aprile aveva accolto il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che era arrivato in visita all'Unità pastorale "Conca del Piave".