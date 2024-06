Conegliano. Sabrina Caterina Antiga, la dirigente scolastica dell'istituto Marco Fanno va in pensione: «Cara preside, tu una maestra di vita»

CONEGLIANO (TREVISO) – Un amore per i suoi studenti che si è espresso in dedizione, autorevolezza e in vere e proprie lezioni di vita. «Cara Preside», così iniziano le parole che gli studenti dell’Istituto Superiore “Marco Fanno” di Conegliano hanno rivolto alla loro dirigente Sabrina Caterina Antiga che il prossimo settembre, dopo 42 anni di lodevole servizio, andrà in pensione.

Riuniti venerdì mattina nel cortile della scuola, gli alunni insieme agli insegnanti e a tutto il personale hanno voluto esprimere il loro ringraziamento, attraverso le parole delle rappresentanti d’Istituto.

IL MESSAGGIO

«Cara preside, dirle solo grazie per tutti questi anni trascorsi con noi, ma soprattutto nella nostra scuola, è davvero troppo riduttivo, perché è molto raro trovare una preside che conosca bene tutti gli studenti, e che si preoccupi di loro individualmente come lei ha fatto con noi. Sentiamo di doverla ringraziare per la dedizione e l’impegno che ha profuso nel suo lavoro per la nostra scuola e per noi tutti. Grazie a lei, abbiamo imparato molte cose, tra cui l’importanza della puntualità e della sobrietà nell’abbigliamento». Diventata dirigente dell’Istituto coneglianese nel 2005, la carriera di Antiga inizia in giovane età. Dopo essersi specializzata in Filosofia con i massimi dei voti negli anni ’90, ha ricoperto il primo incarico come direttrice a soli 29 anni. Nel 2018 la professoressa era diventata reggente anche del comprensorio di Susegana, guidando le scuole elementari "Manzoni" e medie "Manin", e del "Don Milani" di Ponte della Priula e "Marco Polo" di Colfosco. «Le auguriamo di vivere i prossimi anni con gioia, pienezza e serenità, come ha fatto fino a ora: adesso per lei si apre un nuovo percorso e per questo le auguriamo ogni bene. Tutte le cose belle, quando terminano, portano con sé un po’ di tristezza, ma conservi nel suo cuore tutto il bene che ha fatto per la nostra scuola e per noi», concludono le rappresentanti degli studenti. l

LA COMMOZIONE

La dirigente, sorpresa e commossa, ha voluto ringraziare gli alunni - non prima di sottolineare con compiacimento la compostezza e l’ordine con cui l’hanno accolta - augurando loro di vivere un futuro felice. «Qui a scuola vi ho sempre parlato di essere umani, di professionalità, di serietà, di essere delle belle persone, che sono convinta siano qualità necessarie per essere felici. Vi auguro che la vita vi porti la soddisfazione di fare le cose che vi fanno sentire bene, come io mi sono sentita bene nella Scuola. Anche quando mi sono arrabbiata, sentivo che il mio arrabbiarmi era funzionale a far sì che le cose andassero bene», spiega Antiga. Gli studenti con le loro parole hanno restituito il dono più prezioso alla dirigente, fatto di stima, rispetto e comprensione dell’amore ricevuto. Sì, perché nonostante qualche severità, i ragazzi hanno percepito sicuramente l’affetto che questa insuperabile maestra di vita ha elargito loro. «Vi ho voluto bene, e anche essere severi è voler bene: si è severi con le persone a cui si vuole bene; si lascia correre se non ce ne importa. Ho ritenuto di cercare di aiutarvi a tirar fuori il meglio di ciò che avete dentro, per far sì che cresciate come delle belle persone, che si sentono bene con se stesse».