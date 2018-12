Presepe vivente con disabili fra i figuranti e troupe in paese per il documentario

di Gianandrea Rorato

CESSALTO - Sarà un presepe vivente del tutto speciale, a cui parteciperanno ragazzi disabili fra i 50 figuranti, mentre i volontari saranno un'ottantina. La sacra famiglia sarà circondata dai Re Magi, i pastori e gli artigiani dell'epoca. La cornice sarà piazza Santo Volto, nell'area tra l'oratorio e la chiesa della parrocchia di Santa Croce, in pieno centro. Prende corpo il progetto del presepio vivente e inclusivo in programma il 22 e 30 dicembre dalle 17 in centro. È una...