Treviso. I vigili del fuoco protagonisti del presepe: le offerte andranno in beneficenza per la Pediatria

TREVISO - Non solo il bue e l'asinello. Anche i vigili del fuoco in miniatura sono protagonisti del presepe. Il lavoro quotidiano sbarca sulla scena della Natività a Treviso: per il nono anno consecutivo è stato allestito il presepe al comando provinciale di via Santa Barbara. È stato realizzato un piccolo borgo incastonato in una vallata colpita dall'emergenza idrica e da un incendio che avanza nel bosco a ridosso della Natività.

Si potrà visitare tutti i giorni dal 3 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, dalle 14 alle 19.30. Eventuali offerte saranno devolute all'associazione "L'Oasi di Pediatria - per mio figlio".