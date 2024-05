Birra d'eccellenza, nella guida di Slow Food anche la 32 Via dei Birrai di Pederobba

PEDEROBBA (TREVISO) - Birra d'eccellenza, nella guida di Slow Food anche la 32 Via dei Birrai. Il riconoscimento arriva oggi, 24 maggio, durante la presentazione dell'edizione 2025 della guida, a Brescia. Il birrificio artigianale nato nel 2006 nel trevigiano per volere di tre amici, Loreno Michielin, Fabiano Toffoli e Alessandro Zilli, che decisero di unire forze, ingegni imprenditoriali e passione per la natura scegliendo di andare controcorrente: proporre birre italiane da filiera basata su logiche ecocompatibili.

Il riconoscimento

Il riconoscimento è stato annunciato durante la presentazione dell’edizione 2025 della Guida, la nona in assoluto, che si è tenuta oggi, 24 maggio, a Brescia, presso l’Auditorium San Barnaba. La Guida alle Birre d’Italia è la più importante pubblicazione sulla produzione brassicola italiana di eccellenza, firmata da Slow Food Editore; l’uscita del volume è stata l’occasione per radunare i migliori birrai d’Italia e per fare un punto della situazione sullo stato di salute del settore, sempre estremamente dinamico e vivace. Proprio quello che si proponevano fin dall’inizio i tre soci amici, Loreno Michielin, Fabiano Toffoli e Alessandro Zilli: «Quando cominciammo, quasi 20 anni fa, già la Penisola pullulava di tanti microbirrifici. Ma era tutta un'improvvisazione sorsi a caso! Perché la birra non perdona: specie in quella ad alta fermentazione com'è la nostra, non puoi sbagliare nulla; il buon birrificio deve fornire uno standard, una costanza di qualità.

Il sapore e la persistenza devono essere sempre uguali nel tempo, altrimenti il consumatore rimane deluso».

La guida



La Guida 2025 alle Birre d'Italia di Slow Food, curata da Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni, racconta il meglio della scena brassicola italiana. Quest'anno sono ben 511 le aziende segnalate e raccontate, di cui 49 premiate con la Chiocciola, 101 con l'Eccellenza e 43 con l'inedito Premio filiera, che valorizza l'autoproduzione delle materie prime. E sono 2634 birre assaggiate e descritte dagli oltre 100 collaboratori sparsi su tutto il territorio nazionale.