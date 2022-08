A 9 anni, Filippo raccoglie i rifiuti abbandonati a Treviso: veste la fascia del sindaco e viene premiato

TREVISO - Filippo Flora ad appena 9 anni, veste la fascia del sindaco e riceve un riconoscimento per il suo impegno a tenere pulita la città. Con una pinza "acchiappa tutto" e alcuni coni delimitatori acquistati con i suoi risparmi, Filippo raccoglie i rifiuti abbandonati su marciapiedi e strade vicino casa, nel quartiere di Santa Bona, portandoli a casa per il successivo smaltimento. Per questo motivo il sindaco gli ha dato un riconoscimento. «Quello di Filippo è un esempio di senso civico, serietà e rispetto profondo del “bene comune” oltreché di grande maturità e attenzione - le parole del sindaco Mario Conte - Abbiamo voluto riconoscere il suo impegno con un attestato, perché questo è un esempio positivo per tutti noi e un segno di grande amore per la nostra Treviso». «Da circa un anno, con la mia pinza, raccolgo tutti i rifiuti che trovo sui marciapiedi e da un po’ di tempo anche nel sottopassaggio tra viale Europa e via Appiani - afferma Filippo - Qualche volta riesco a coinvolgere anche gli amici. Per me è una passione e un compito a cui tengo».