Premio Comisso, ecco le due terne dei finalisti per narrativa e biografia

TREVISO - La giuria tecnica del premio letterario «Giovanni Comisso» ha selezionato oggi le due terne finaliste, nelle sezioni narrativa italiana e biografia, della 40/a edizione. Nel primo segmento le scelte sono cadute su «Pianura», di Marco Belpoliti (Einaudi), «Splendi come vita», di Maria Grazia Calandrone (Ponte alle Grazie) e «Geografie», di Antonella Anedda (Garzanti). Per la biografia la giuria ha optato per «Stella nera. Frammenti di una vita a due», di Marisa Bulgheroni (Il Saggiatore), «Voglia di libri», di Mario Andreose (La nave di Teseo) e« Al cuore dell'impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere», di Alessandra Necci (Marsilio). Le due terne saranno ora inviate alla «grande giuria», composta da 70 lettori, che poi voteranno i superfinalisti delle due sezioni in occasione della finale del Premio, il prossimo 2 ottobre a Treviso.