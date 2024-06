TREVISO - Personalità che si sono prodigate ogni giorno, nel lavoro e nella quotidianità, per concorrere al progresso materiale e sociale della società. Persone che si sono contraddistinte in qualunque ambito abbiano operato, per il loro impegno infaticabile e per la dedizione quotidiana. È così che il prefetto di Treviso Angelo Sidoti ha descritto i 14 premiati all'Ordine e al Merito della Repubblica Italiana nominati cavalieri. «In una comunità che oggi sta soffrendo molto dal punto di vista valoriale, avere persone che sono invece esempi massimi di impegno, rispetto e onestà è per noi un grande privilegio», ha sottolineato il sindaco di Treviso, Mario Conte. «C'è tanto bisogno di persone che hanno voglia di fare qualcosa per gli altri» ha, infatti, precisato il primo premiato, Reginaldo Scomparin, di Carbonera, che all'età di 87 anni, è ancora particolarmente attivo nel volontariato, dopo essere stato per lunghi anni consigliere della Sezione Provinciale Carabinieri in Congedo di Treviso. L'istranese Valeriano Angelo Petrarolo, primo luogotenente dell’Aeronautica, è stato il secondo premiato, per altissimo senso del dovere, spirito di sacrificio ed assoluta capacità durante il suo servizio. Si è proseguito con Antonio Ortolan, moglianese particolarmente attivo presso alcune associazioni locali ed anche nel territorio comunale di Noale; con Luca Pinzi, di Montebelluna, giornalista e conduttore televisivo, socio fondatore della società sportiva Inauto e del centro “Verso la luce”.

VOLONTARIATO

Poi la prima delle due donne premiate: da Motta di Livenza, Gabriella Nogarotto, componente del Comitato Organizzatore dei festeggiamenti del Giubileo Mariano di Motta di Livenza e promotrice di svariati corsi parrocchiali a favore della comunità. Poi Fabrizio Bergamo, da Oderzo, affermato imprenditore e responsabile commerciale di un’azienda che vanta 800 dipendenti, modello di produttività a favore della sostenibilità ambientale e di attenzione al territorio. Altro insignito opitergino è stato Fabio Guerra, dipendente del Genio Civile di Treviso con mansioni di coordinatore del Servizio di Piena del fiume Piave, con funzioni in contesti emergenziali e pronti interventi idraulici. Si è rivelato fondamentale nelle fasi di coordinamento degli interventi per l’evacuazione di famiglie e di attività commerciali in piena sicurezza. Tra gli altri premiati, Alessandro Sasso, del comune di Paese, luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, in servizio presso il Comando provinciale di Treviso, nonché socio Avis. Lorenzo Bazzo, di Ponte di Piave, grande appassionato di navimodellistica e ricercatore storico, che ha raccolto proventi destinati a scopi benefici come il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Martina Filippini di Ponzano, titolare del ristorante “Alfredo” di Treviso, che da diversi anni supporta la Fondazione “Oltre Il Labirinto Onlus”. Vittorino Spessotto, di San Vendemmiano, ex Segretario Comunale e Direttore Generale, da ultimo presso il comune di Vittorio Veneto. Franco Guerra, di Susegana, imprenditore nel campo della distribuzione di alimenti vari, che durante il periodo Covid si è distinto per la consegna di generi alimentari in favore di indigenti e famiglie in difficoltà. Piercarlo Pederiva, di Valdobbiadene, tra i fondatori del gruppo di Protezione Civile ANA di Valdobbiadene e da 30 anni volontario. Infine, Alessio Lillo, di Villorba, colonnello in pensione dell’esercito, che si è sempre dedicato al volontariato sportivo, sociale ed assistenziale.