TREVISO - Premio alla carriera per il tenente colonnello Sabatino Piscitello, comandante del Nucleo informativo del comando provinciale dei carabinieri di Treviso. Al graduato dell'Arma è stato conferita ufficialmente la Medaglia mauriziana per dieci lustri di carriera militare. Ebbene sì: cinquant'anni, frutto della somma tra gli anni di servizio e quelli di comando nei vari reparti dell'Arma. L'ufficiale palermitano, ha ricoperto ininterrottamente dal 2000 a oggi importanti incarichi, prima in Sicilia, sua terra natale, e poi in Veneto, sua seconda casa.

Il debutto nell'Arma lo ha visto al comando del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Taormina (Messina) e successivamente di quello della Compagnia Messina Sud. E' poi passato a dirigere la sezione operativa della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Agrigento prima del trasferimento al Nord.

In Veneto ha preso le redini della Compagnia di Thiene (Vicenza), è stato capo sezione nell'ambito dello Stato Maggiore del CoESPU di Vicenza, centro di studi avanzati e di formazione delle varie forze di polizia nazionali sul tema del peace-keeping. Fino all'approdo nella Marca, dove è stato a capo della Compagnia di Montebelluna (TV) e del Nucleo informativo del comando provinciale, in carico che ricopre tuttora. Tra queste due esperienze trevigiane, c'è stata una parentesi che lo ha visto impegnato nella sezione carabinieri di Polizia militare presso il Comando Forze Operative Nord di Padova.

Il riconoscimento gli è stato conferito il 5 giugno scorso, in occasione del 210° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.