COLLE UMBERTO (TREVISO) - «Sopravvissuta per metà». Con questo verso Isabella racconta il suo dolore, quella della perdita della sua metà, la sorella gemella, venuta a mancare poco dopo il primo respiro insieme. La giovanissima poeta è Isabella Perin, studentessa della terza media Tiziano Vecellio di Colle Umberto, che lo scorso 31 maggio ha vinto il premio “Anch’io Poeta - Marco Compagno” del Comune di Fossò (Venezia).

IL LEGAME

«Il ricordo di un legame così profondo com'è quello tra gemelli resta nel tempo e non si cancella nonostante la tragedia più grande, la morte pochi minuti dopo la nascita», commenta il presidente Luca Zaia. Da questo dolore, è nata “Una vita per due” con cui Isabella racconta la difficoltà di aver perso una sorella gemella («la sua / assenza mi lascia incompiuta») e la forza di andare avanti per entrambe, con la consapevolezza e la pesantezza d’animo di chi si sente un “sopravvissuto” («Nello sforzo di essere forte […], vivere per due», recita la poesia vincitrice). «Con una sensibilità straordinaria, la giovanissima Isabella Perin – continua Zaia - Ha scritto una poesia per la sua gemella Elisa, nata al termine di una gravidanza monocoriale (con una sola placenta e due sacche gestazionali, e una bambina che "prende" il sangue dell'altra) ma deceduta 40 minuti dopo aver visto la luce».

IL DOLORE

Il dolore di dover sopravvivere a una sorella, e a una figlia, è riuscito a raccontarlo anche Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, che durante la cerimonia ha fatto commuovere i partecipanti con le sue parole. Gino era infatti presente alla premiazione del concorso regionale di poesia, arrivato alla 34. edizione e indirizzato alle scuole primarie e secondarie del Veneto. Cecchettin ha potuto ascoltare molte poesie dedicate alla stessa figlia Giulia e conoscere la storia di Marco Compagno, a cui il concorso di poesia è intitolato, morto a 13 anni a causa di una grave malattia. Alla cerimonia erano presenti anche i genitori di Marco, che nel 1995 aveva vinto lo stesso premio. Voluto dalla scuola Galileo Galilei di Fossò, il premio “Anch’io Poeta” è nato a metà degli anni Ottanta diventando sempre più prestigioso fino a ospitare 103 piccoli poeti e le loro poesie nell’edizione di quest’anno. Isabella, insieme agli applausi e un mazzo di fiori, si è portata a casa una medaglia offerta dal Senato e consegnata dal senatore Raffaele Speranzon. Straordinaria non è solo la sensibilità di Ilaria, ma anche la sua generosità: Perin ha infatti donato il premio in denaro all’associazione Ail, per la ricerca contro la leucemia.