Pluripregiudicato con 5 auto, terreni e quote in società, ma percepiva il reddito di cittadinanza

TREVISO - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno denunciato un pluripregiudicato, che percepiva da anni il Reddito di Cittadinanza senza averne titolo, per un importo complessivo di circa 20mila euro. Gli accertamenti hanno preso il via dal costante monitoraggio delle misure assistenziali che vengono erogate nella Marca, tramite il quale è stata individuata una persona, di origini siciliane, che percepiva dal 2019 il Reddito di Cittadinanza, pur essendo gravato da diversi precedenti, tra i quali l’arresto nel 2014 per associazione per delinquere di stampo mafioso, rapina ed estorsione. Gli approfondimenti dei finanzieri della Compagnia di Conegliano hanno fatto emergere molteplici falsità nella domanda presentata per ottenere la misura: nella documentazione inviata all’Inps, infatti, erano state del tutto omesse, oltre alle informazioni circa le pendenze penali del richiedente, anche quelle riguardanti il possesso di quote di partecipazione in una società, la titolarità di diversi terreni e di cinque auto.

A fronte delle irregolarità individuate, il responsabile è stato segnalato, oltre che alla Procura della Repubblica di Treviso, per i profili penali emersi, anche agli uffici competenti dell’Inps, per il recupero delle somme indebitamente erogate.