Preganziol. Messa all'asta Villa Albrizzi Franchetti, il valore complessivo è di oltre 10 milioni

PREGANZIOL - Messa in vendita Villa Albrizzi Franchetti, aperte le manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'immobile di proprietà della Provincia di Treviso. Aperto l'acquisto dell'immobile, degli edifici minori che lo accompagnano e del parco circostante, dando priorità alla fruizione pubblica del complesso. Quest’ultimo aspetto rientra anche nei vincoli fissati dalla Sovrintendenza con il documento che autorizza la vendita, insieme alla valorizzazione della Villa in quanto capitale culturale e storico di rilievo per il territorio. Il valore complessivo dell’asta è di 10.302.628,20 euro.

Marcon: «Sulla destinazione d'uso siamo aperti al dialogo con i Comuni»

«Le vicende storiche e amministrative che riguardano Villa Franchetti sono uno dei temi al centro della nostra attenzione già da molti anni – ricorda il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - nell’ultimo quindicennio, abbiamo cercato intese e accordi che fossero effettivamente funzionali e rispettosi del patrimonio culturale che essa rappresenta, per consentire che fosse valorizzata e promossa al meglio, come merita. Già in passato abbiamo acquisito alcune manifestazioni di interesse non vincolanti, di cui però teniamo conto. Oggi gli Enti locali stanno attraversando un momento particolarmente difficile, come sappiamo, per una situazione finanziaria complessa determinata dalla crisi post-pandemica, energetica e internazionale. Per questo, dobbiamo tentare un nuovo esperimento di vendita mantenendo saldo, però, un aspetto importante, che ripristina l’equilibrio di questa delicata scelta: la salvaguardia della fruibilità pubblica del complesso immobiliare. La Provincia, dunque, resta aperta al dialogo e al confronto con i Comuni, in particolare con il Comune di Preganziol, e con tutte le istituzioni e le realtà che desiderano esprimere una proposta di acquisto per cercare di trovare, insieme, un percorso e una destinazione d’uso per Villa Franchetti che finalmente possano farla risplendere nel rispetto della sua identità storica».

I dettagli

L'esperimento di vendita prevede la possibilità di acquistare l'intero complesso, per 10.302.628,20 euro, oppure singoli lotti, così suddivisi: il lotto “Villa”, per un valore totale di 2.549.073,67 euro, che comprende il fabbricato in regime di piena proprietà, mentre il parco e gli edifici minori vengono ceduti in comproprietà, in quota proporzionale per 247/1000; il lotto “Barchessa Sud”, che, come per il precedente lotto, mette a disposizione l’edificio di riferimento in piena proprietà mentre in comproprietà di 315/1000 il parco e gli edifici minori, per un valore di base d’asta di 3.245.136,27; infine, il lotto “Barchessa Nord”, comprendente l’immobile così denominato in regime di piena proprietà, invece il parco e gli edifici minori in comproprietà, in quota proporzionale per 438/1000, con un importo di base complessivo di 4.508.418,25 euro.