PREGANZIOL - I baby vandali si pentono e chiedono scusa al barista a cui avevano imbrattato e spaccato le vetrine. «Ci dispiace, abbiamo sbagliato: ci siamo comportati come dei bambini. Scusaci». E poi la promessa di rigare dritto: «Non lo faremo più». Si sono presentati in quindici venerdì pomeriggio davanti al locale di Preganziol che per settimane si erano divertiti a vandalizzare: sassi e uova lanciate contro le vetrate, il contatore imbrattato con parolacce e insulti. Bravate con cui i giovani teppisti, sui 13-14 anni, ingannavano la noia, nascosti sotto cappucci e mascherine. Fino a quando l'esercente ha deciso che la misura era colma. A quel punto, accanto allo sfogo sui social, ha tentato la strada del dialogo.



GESTO CORAGGIOSO

«Avevo parlato con questi ragazzi cercando di fargli capire che il loro comportamento era irrispettoso» - racconta il barista, chiedendo di mantenere l'anonimato. A un mese di distanza la sua strategia ha portato buon frutto. «Ero sicuro che prima o poi sarebbero venuti a scusarsi: non sono delinquenti - confida il barista -. Ho apprezzato molto il loro gesto e li ho perdonati perché ci vuole molto più coraggio a chiedere scusa che a fare bravate. Se proprio vogliamo dirla tutta mi sono anche commosso». Una storia a lieto fine dunque, con il gruppetto di adolescenti che gettano via la maschera da bulli e si impegnano a fare i bravi ragazzi. Nelle scorse settimane parecchi residenti si erano lamentati sul gruppo social cittadino delle loro fastidiose scorribande. In particolare aveva suscitato un certo sdegno il raid contro i bidoncini dell'umido posizionati fuori dalle abitazioni in via Giorgione e limitrofe. I teppisti avevano calciato i contenitori e l'immondizia era finita sparpagliata sulla strada. «Ho raccomandato che si scusino anche con gli altri esercenti presi di mira e con i residenti - dice il titolare del locale - mi hanno promesso che lo faranno».



PACE FATTA

Lui ha deciso di fidarsi. Per questo non sporgerà denuncia per i danni subiti. Anzi, a suggello della pace fatta ha deciso di regalare ai ragazzini una maglietta autografata dalla modella e influencer Asia Valente, concorrente del programma La Pupa e il Secchione che lui ospiterà il 2 giugno nel suo locale e di cui molti dei ragazzini ravveduti sembrano essere fan.