Preganziol. Schianto tra moto e auto sul Terraglio: ragazzo di 28 anni muore sul colpo

PREGANZIOL (TREVISO) - Incidente stradale mortale nella serata di sabato 30 marzo, proprio la vigilia del giorno di Pasqua, sulla via Terraglio, nel comune di Preganziol. Un ragazzo di 28 anni è morto dopo lo scontro in moto contro un'automobile. La vittima risiedeva a Mogliano Veneto, per lui non c'è stato niente da fare.