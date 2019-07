© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL (TREVISO) - Incidente alle 10.45 in centro a Preganziol: un anziano in bicicletta ha attraversato la strada sulle strisce pedonali ed è stato colpito con lo specchietto da un'auto, l'uomo è caduto a terra e ha sbattuto la testa, perdendo molto sangue, Subito soccorso, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla guida della vettura c'era un altro anziano.