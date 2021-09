Orologi e bracciali in un campo, recuperata refurtiva di un furto in casa

PREGANZIOL - Grazie alla collaborazione del proprietario di un fondo agricolo di Preganziol, i Carabinieri di Mogliano Veneto, hanno recuperato ieri svariati preziosi di valore (orologi, bracciali e collane) nascosti in un panno di stoffa abbandonato nel terreno in via Baratta Vecchia. E' il bottino del furto avvenuto nella casa di una donna di 53 anni di Preganziol tra il 18 e il 21 agosto scorsi, quando i ladri si erano introdotti nella casa, al momento vuota, forzando a serratura e asportando una serie di monili in oro ed in argento fra i quali quelli rinvenuti.