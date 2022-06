Cortocircuito nel Centro servizi sociali Usl 2 di Preganziol, quattro stanze rese inagibili dal fumo: diversi i danni

PREGANZIOL - Fiamme al centro servizi sociali dell'Usl 2 a Preganziol. Oltre alle fiamme anche tanto fumo causato da un probabile corto circuito all'interno della struttura partito da un computer. Nessuna persona nell’edificio Fortunatamente non ci sono feriti. Sono stati danneggiati mobili, computer, stampanti, pavimenti e infissi. Quattro stanze rese inagibili. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per ripristinare la situazione. Sul posto anche i Carabinieri.

Incendio anche a Roncade, capannone in fiamme

Nel primo pomeriggio di oggi, 19 giugno, fiamme nel capannone adibito a deposito in una ditta di impianti elettrici Lovisetto. All'interno della struttura c'erano 4 autovetture. Da una di queste è probabilmente partito l'incendio. Tutti i veicoli sono rimasti danneggiati. Non ci sono stati feriti neanche in questo caso. In mattinata c'era stato un incendio anche a Vittorio Veneto nell'abitazione di due anziani.