Vola di quattro metri dal tetto della sua abitazione: 53enne gravissimo

SUSEGANA - Un volo di quattro metri dal tetto della sua abitazione: un 53enne è ricoverato al Ca' Foncello in terapia intensiva. Ieri sera, giovedì 11 giugno, verso le 19 l'uomo, G.G. stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione sul tetto della sua casa, in via Pascoli a Ponte della Priula, quando improvvisamente è precipitato da un'altezza di quattro metri, rimanendo a terra privo di conoscenza. Immediato l'intervento di medici e infermieri del Suem 118 che hanno stabilizzato l'uomo, poi trasportato d'urgenza in elicottero al Ca' Foncello di Treviso, dove ora è ricoverato in prognosi riservata.