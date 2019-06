​​Sfreccia in auto in paese a 107 all'ora: maxi multa e patente sospesa

di Mauro Favaro

POVEGLIANO - È stato fermato mentre sfrecciava sulla strada principale di. Più del doppio rispetto a quanto consentito in centro abitato. È accaduto venerdì sera, poco dopo le 21.30. Gli agenti del corpo intercomunale di Polizia locale di Ponzano e Povegliano, guidato dal comandante Mosè Crema, non hanno esitato un solo istante a bloccare l'. Per quest'ultimo è scattata una multa da 532 euro e un mese di sospensione della patente. L'automobile, tra l'altro, era lanciata a tutta velocità proprio nella zona tra Povegliano e Paderno dove domenica è intervenuto l'elicottero del Suem118 per prestare soccorso a un 53enne di Ponzano vittima di un brutto incidente in scooter.