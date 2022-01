Addio ad Adriana Callegari, l'ultima storica ostetrica di Postioma di Paese

Ha fatto nascere intere generazioni di bambini in tutto il Comune di Paese interpretando la sua professione di ostetrica come un'autentica e profonda missione. E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cari, Adriana Callegari, vedova del capo stazione di Postioma, Rado Ferruccio, nella mattinata di lunedì 24 Gennaio.

Originaria di Oderzo aveva seguito le orme professionali della mamma e della nonna, entrambe ostetriche, entrando di casa in casa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Qualche anno fa, fu premiata dal Sindaco di Paese, per onorificenza al suo operato, durato per ben 45 anni al servizio della comunità. La ricordano i figli Giovanna e Giorgio assieme al cognato Rino e alla nuora Paola, con tutti i nipoti e pronipoti e le sorelle Renata, Marisa e Santina. I funerali si terranno giovedì 27 Gennaio alle 14.30 nella chiesa di Postioma di Paese.