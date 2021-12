Boom di vendite: Postalmarket festeggia il Natale con 10 nuove assunzioni

VILLORBA - Postalmarket festeggia il Natale 2021 con nuove assunzioni, grazie agli ottimi risultati dei primi mesi di attività, con altre 10 persone, tutte under 30 e per il 90% donne, dedicate alla gestione del catalogo online postalmarket.it, avvenuta a fine ottobre. L'impennata delle vendite è avvenuta grazie al volano del Black Friday di fine novembre, dove in pochi giorni migliaia di utenti hanno scaricato l'app per gli acquisti on line. «Il trend è estremamente positivo - afferma il direttore generale, Alessio Badia -, il portale on line viaggia attorno ai 20 mila accessi al giorno e le vendite continuano a crescere in maniera esponenziale. Nell'arco delle ultime settimane abbiamo assunto nuove risorse, tutte giovani e specializzate nella gestione delle vendite online. Con questo trend di crescita nel 2022 puntiamo a continuare con le assunzioni. L'obiettivo è quello di arrivare almeno a 50 addetti nell'arco del 2022». I lavoratori sono tutti impiegati nella sede operativa di Villorba.

