Post con Mussolini, foto e cuoricino: bufera sull'assessore Colombari

CONEGLIANO - Una foto del duce con accanto una sua frase: “il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà sempre un infame”, condivise su facebook e accompagnate da un cuoricino. È il post pubblicato venerdì dall’assessore al sociale Sonia Colombari e che, pur non essendo pubblico ma limitato alla cerchia di amici, non è passato inosservato. Anzi, ha fatto il giro di molte chat, passando di telefono in telefono, lasciando spiazzate molte persone, sollevando perplessità e indignazione da più parti, soprattutto perché a due giorni dalla giornata della memoria. Ricorrenza che l’amministrazione celebrerà, come ogni anno, con una cerimonia.



LE CRITICHE

«È gravissimo che persone che rappresentano le istituzioni, comunque la pensino, dimentichino la Costituzione – afferma Isabella Gianelloni, consigliere comunale del Partito Democratico – Sulla Costituzione non si transige, prima di fare queste cose bisogna pensarci. È gravissimo». Un atto che Gianelloni considera «specchio del clima che qualcuno vuole riportare nel nostro Paese. Occorre correre ai ripari e riaffermare i valori della democrazia». Per la consigliere del Pd «Colombari oltretutto è assessore al sociale, ha a che fare con persone di diversa provenienza ed estrazione sociale, dovrebbe avere una certa sensibilità».



L’IPOTESI

Sonia Colombari è stata eletta tra le file di Forza Italia, partito nel quale milita da molti anni. Era in amministrazione, come consigliere comunale, anche durante i mandati da sindaco di Zambon. E a proposito di quest’ultimo, c’è anche chi ha pensato che la frase postata da Colombari sia riferita alla situazione politica coneglianese e alle vicissitudini della maggioranza con l’allontanamento del gruppo dei Popolari che hanno fatto mancare la fiducia a Chies il quale, di conseguenza, ha tolto le deleghe a Zambon. «La cosa mi giunge come un fulmine a ciel sereno – dice Alberto Ferraresi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle – Per me è sempre stata un po’ invisibile come assessore. Ho la sensazione che la frase sia collegata alla situazione della giunta». Una scelta forte, in ogni caso, prendere posizione citando Mussolini. «Forse non ci ha pensato – dice Ferraresi – Conegliano è sempre stata una città moderata, né troppo di destra, né troppo di sinistra. Ma forse Colombari si è sentita tradita proprio dalla sua parte, che è comunque a destra».



L’ASSESSORE

La diretta interessata conferma «è una frase che condivido». Sul fatto che abbia postato la foto di Mussolini accompagnata da un cuoricino invece dice «no comment». C’è un precedente analogo. L’assessore di un comune in provincia di Campobasso, all’inizio di gennaio, è stato costretto a dimettersi per aver postato su Facebook la stessa frase citata da Colombari. © RIPRODUZIONE RISERVATA