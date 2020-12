«Noi 700 murati vivi durante le Feste in 5 chilometri quadrati»

PORTOBUFFOLÈ - A Natale, Santo Stefano e Capodanno i 700 abitanti della più piccola città della Marca non potranno uscire dai confini comunali: prigionieri di un territorio di cinque chilometri quadrati, zona industriale compresa. «È paradossale dice il sindaco Andrea Susana -. Non occorre guardare alle grandi città, pensiamo al nostro capoluogo Treviso dove le persone si possono spostare per il raggio di alcuni km. Noi invece non lo possiamo fare. Confido molto nel buon senso: se uno va a prendersi al pizza a Ghirano, che è a meno di un chilometro da noi, che non venga multato. Perché se partono le sanzioni per casi del genere allora siamo proprio alla frutta. Noi, come amministrazione, concederemo le ferie al nostro vigile nel periodo dal 21 al 6 gennaio. Ne abbiamo uno solo, ha lavorato parecchio in questi mesi, ed è giusto che si goda un momento di pausa, trascorrendo le festività con la sua famiglia. Insisto sul buon senso. Certo mi fa specie il fatto che io non possa andare a trovare mia suocera che abita in Friuli a tre chilometri da casa mia. Se fossi a Treviso potrei farlo senza problemi. È qui che non mi raccapezzo, nel fatto che non è stato tenuto conto di quanto diversificata sia la nostra Italia. La maggior parte è fatta di comuni piccolini, le regole andavano studiate in modo differenziato».

L'ATTACCO «Sono rimasto allibito - continua il primo cittadino - nell'apprendere dalla tivù che gli sbarchi di stranieri continuano e gli immigrati possono girare liberamente. Ora, io non posso andare a far visita a mia suocera e sono limitato nei miei spostamenti, mentre questi stranieri si possono muovere. Mi chiedo dove sia la logica, specie in un momento in cui ci sarebbe bisogno di un forte controllo del territorio». C'è poi l'aspetto della ristorazione: nella piccola città ci sono tre ristoranti. «Siamo un comune turistico dice il sindaco ovvio che siano state sviluppate queste attività, che tra l'altro stanno soffrendo parecchio. Contavano sul pranzo di Natale, di Santo Stefano e del primo dell'anno per risollevarsi un po'. Invece niente, perché buona parte della loro clientela giunge da fuori, il bacino di Portobuffolè non è sufficiente».

I COMMENTI «È stata l'ulteriore mazzata commenta la signora Angelica del ristorante La Vecchia Dogana -. Noi abbiamo clienti di Conegliano, Pordenone, Venezia, Caneva. Vengono qui, si fanno una passeggiata, un buon pranzo. Ecco, durante le feste di Natale non lo potranno fare. Nel nostro ristorante le misure sono rigorose, la cautela è massima. Vorremmo poter lavorare almeno per riuscire a pagare le spese. Stiamo andando avanti con le nostre forze, i ristori chi li ha visti?». «Gli anziani li possiamo andare a trovare con l'autocertificazione aggiunge Lorena Benedet, mamma e nonna, nonché consigliere comunale -. Ma ritengo che le misure andassero strutturate in modo diverso. Io sono fortunata, ho una casa grande, mio figlio abita a Portobuffolè e quindi ci potremo trovare in 4-5 persone senza problemi di distanziamento. Almeno a Natale doveva essere consentito il ritrovarsi fra congiunti specie riguardo ai piccoli comuni come il nostro dove le distanze sono ridottissime. E stiamo parlando di poche persone per famiglia, sempre con la massima prudenza. Nessuno di noi si vuole ammalare né diffondere il virus. Le nostre attività hanno sofferto parecchio. I negozi lavorano molto con il Friuli ed essendo in zona arancione i clienti non potevano spostarsi. Adesso c'è il divieto di uscire dal comune a Natale, Santo Stefano e il primo dell'anno. Mi rendo conto che non è semplice, ma a mio avviso potevano strutturare le distanze in un raggio di 15-20 chilometri. Sempre con riferimento ai familiari». Nella piccola città sono stati sospesi tutti gli eventi. Per la prima volta dal 2000, quest'anno non avrà luogo Io c'ero, la festa che si svolgeva sotto la loggia del Fontego il primo giorno dell'anno, con il cotechino, le lenticchie ed i fuochi d'artificio.

