COLLE UMBERTO (TREVISO) - Trova e restituisce un portafoglio contenente 900 euro, bancomat e documenti. Qualcun altro al suo posto non l'avrebbe fatto, invece ieri mattina una signora non ha avuto alcun dubbio quando ha notato a terra, nel parcheggio del supermercato Iper Tosano di Colle Umberto, un portafoglio. Resasi conto che qualcuno lo aveva perso e che il legittimo proprietario forse non si era nemmeno accorto che il portafoglio gli era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati