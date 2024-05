Treviso. Porsche distrutta da un incendio in pieno centro. Non si esclude il dolo. La proprietaria: «Mi sono affacciata e l'auto bruciava»

TREVISO - Porsche a fuoco in centro a Treviso: l'auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L'incendio è divampato all'alba di oggi, 5 maggio in via Risorgimento, poco distante dal Duomo. Verso le 5 una serie di scoppi ha svegliato i residenti e la proprietaria dell'auto: la Porsche Macan, comprata da poco, era già avvolta dalle fiamme. Il calore ha fatto scoppiare tutti i vetri e le gomme. Tante le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco: «C'erano fiamme alte e un gran fumo.

E rumori che assomigliavano a colpi di pistola». I pompieri sono intervenuti poco dopo e hanno spento le fiamme utilizzando gli schiumogeni. Del bolide, però, non è rimasto altro che una carcassa fumante.

Ancora giallo sulle cause dell'incendio: i vigili del fuoco indagano a 360 gradi. Nessuna pista al momento è esclusa: a provocare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito o un gesto doloso. «Spero che i motivi vengano presto chiariti - dice la proprietaria, ancora scossa -. L'auto era nuova, l'avevo comprata da poco. Non so darmi spiegazioni. Un dispetto? Non ne vedo il motivo». Anche lei è stata svegliata dagli scoppi: «Ho sentito dei rumori forti e quando mi sono affacciata, l'auto stava già bruciando».