TREVISO Un aiuto concreto ai più bisognosi può arrivare anche acquistando un'automobile nuova. Mentre l'economia tenta faticosamente di risollevarsi è infatti il settore automobilistico, uno dei tanti che per due mesi sono rimasti completamente paralizzati, a dare la possibilità ai trevigiani di tendere la mano a chi si trova in difficoltà.



IL PROGETTO

Un'iniziativa battezzata Uniti per Ripartire, che vede in campo il Centro Porsche Treviso e la Caritas Tarvisina. Le due realtà hanno unito le forze ed ecco che per due mesi ogni vettura venduta contribuirà a raccogliere fondi per combattere la povertà tanto alimentare quanto educativa. Alla campagna solidale potranno aderire tutti i clienti Porsche, contribuendo a favorire la ripartenza del territorio locale e ad alleviare le profonde difficoltà economiche e sociali causate dalla prolungata allerta sanitaria. L'iniziativa è già attiva dall'inizio del mese ed è rivolta a tutti coloro che tra il 1 giugno e il 10 agosto prossimo acquisteranno un'automobile nuova al Centro Porsche Treviso. Per ogni vettura consegnata al nuovo proprietario, il gruppo devolverà una somma alla Caritas Tarvisina. Elemento caratteristico, la cifra prescelta sarà a discrezione del cliente stesso, che potrà così decidere quanto dell'importo versato andrà a trasformarsi in beneficenza.



I BENEFICIARI

Destinatari di Uniti per Ripartire sono quaranta famiglie e dieci giovani. Le prime fanno parte dei progetti di Caritas in quanto si trovano a vivere una situazione di emergenza economica e ad esse con i fondi raccolti saranno donati beni di prima necessità sia alimentari che igienici e per la casa. Ai ragazzi invece andranno strumenti digitali come computer, smartphone e tablet per consentire lo studio a distanza, ma anche iniziative di socializzazione di cui a lungo sono stati provati dal Covid.

