Il porfido in piazza Vittoria a Treviso sta cedendo: pericolo per bus, auto, pedoni e ciclisti

TREVISO - Inilsta cedendo, soprattutto attorno al grande, tratto che è anche snodo cruciale della viabilità interna e. Gibbosità e avvallamenti sono ormai talmente profondi da mettere a rischio sospensioni e ammortizzatori delle auto, per non parlare del costante. Una situazione che si trascina da molto tempo e che, se possibile, sta anche peggiorando. I residenti della zona, e della vicina piazza Pio X, ormai sono esasperati. Le situazioni peggiori si registrano in(che comunque è stata oggetto di un intervento poco più di un anno fa),. In questi giorni i tecnici di Ca' Sugana hanno fatto una serie di sopralluoghi constatando che le condizioni della strada sono veramente pessime. Il porfido, in diversi punti, si è rialzato mentre, in altri, i cubetti non sono più saldamente ancorati al terreno. In poche parole: è necessario un intervento urgente.