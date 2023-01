RIESE E' Luigi Fabbian, 62 anni di Salvarosa, il nuovo campione del mondo di musetto. Da sempre agricoltore nell'omonima azienda, da poco è andato in pensione e si diverte a fare "museti". A quanto pare molto buoni se la giuria dell'annuale edizione ha deciso di proclamarlo senza indugi vincitore. E' stata come sempre l’Ingorda Confraternita del Museto a organizzare il campionato dei migliori norcini all’interno di “Porcomondo”, il festival itinerante che propone iniziative culturali ed enogastronomiche. Questo era il giorno più atteso, con i campionati mondiali del Museto che si sono celebrati nell’azienda vinicola Caneva dei Biasio a Riese Pio X. «La data è stata scelta con cura -aveva detto Matteo Guidolin, sindaco di Riese- cade infatti nel giorno di Sant’Antonio Abate, detto porcaro, patrono dei norcini: in questa giornata, tradizionalmente non si macellava alcun tipo di animale». In gara una trentina di norcini rappresentanti delle province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. A giudicare il loro operato una giuria selezionata di esperti, che ha valutato il museto in base a una scheda organolettica appositamente predisposta. Tutti gli occhi erano puntati sul Re della Cotica, Pierluigi De Meneghi, che ha già vinto due volte grazie alla cura che pone nell’allevamento dei maiali. Una vittoria, quella di De Meneghi nel 2022, che era giunta dopo quella nella competizione del 2020, subentrando nell’albo d’oro al primo vincitore, Luciano Ceccato di Riese Pio X (2018) e ai The Kings of Matcha di Montebelluna (2019). Invece Luigi Fabbian ha sorpreso tutti portandosi a casa il titolo.