Red Canzian racconta: «Sto lavorando da tre anni a un'opera dedicata a Venezia»

di Michele Fullin

Red Canzian sta lavorando ad un'opera su Venezia e dedicata a Venezia. L'ex bassista deista lavorando a questo progetto da tre anni e ha intenzione di debuttare proprio in laguna, tra un paio d'anni quando la partitura sarà completata. «Non posso dire molto perché è prematuro - dice il musicista trevigiano - ma presto saprete le novità. Sarà dedicata all'amore totale e globale per questa città e sarà divertente. Una via di mezzo tra un musical e un'opera rock». Più che di un annuncio è un'indiscrezione, uscita a margine della presentazione del concerto di Natale benefico che Red terrà martedì 18 (alle 21) al teatro Malibran, con prenotazione obbligatoria.