Incidente in via Roma a Ponzano. Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferito

PONZANO VENETO (TREVISO) - Incidente mercoledì 26 ottobre 2022, alle 20.30, in via Roma a Ponzano, in provincia di Treviso. Un'auto è uscita di strada finendo contro la recinzione di una casa. Ferito il conducente.

I pompieri, arrivati dalle centrale di Treviso con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il passeggero, che è stato preso cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in Pronto Soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.