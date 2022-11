PONZANO (TREVISO) - Inforca la bicicletta e va a consegnare quotidiani e riviste a domicilio. E' il nuovo servizio offerto da Francesca Celotto (in foto), titolare dell'Edicola Francy, storico punto vendita di via Cicogna a Ponzano. Con l'esplosione dell'epidemia da Covid aveva iniziato la distribuzione a domicilio in auto tra la stessa Ponzano e Povegliano. E poi ha continuato. A fronte del caro benzina, però, adesso è arrivata anche la bici Bottecchia per portare i giornali nelle case più vicine alla zona di via Cicogna. «Nell'ultimo periodo la benzina è aumentata. E con quasi un'ora di consegna al giorno iniziava a farsi sentire spiega Francesca così è nata l'idea di rimettere in sesto una vecchia Bottecchia che avevamo a casa».

Ieri c'è stato il primo giro di prova. «E' riuscito. Si tratta di una modalità ecologica, economica e soprattutto allenante sorride la titolare così, inoltre, è anche più semplice scambiare due parole con le persone». D'ora in poi, quando possibile, si continuerà con questa modalità. Meteo e distanze permettendo. Ma l'entusiasmo di certo non manca. Sono in tutto una trentina i clienti ai quali Francesca porta i giornali e le riviste direttamente a casa. All'inizio senza costi aggiuntivi. A causa del caro carburante, poi, Francesca ha dovuto chiedere un euro a settimana alle persone che possono essere raggiunte solamente in auto. Un obolo decisamente contenuto, che tra l'altro copre solo parzialmente le spese per la benzina. Ma ora c'è anche la bicicletta. «Un'edicola oggi deve aggiungere dei servizi per poter funzionare tira le fila Francesca Celotto e noi, oltre a quelli già presenti all'interno del negozio, abbiamo pensato anche a questo sistema di consegna a domicilio per i nostri clienti».



M.F.