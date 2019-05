Autista in servizio blocca l'autobus ​e pesta il nuovo compagno dell'ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PONZANO - Haieri in tribunale a Treviso unche da quattro anni molestava l', madre della loro unica figlia. Nel 2015 la prima denuncia della donna, stanca di vessazioni e scatti di aggressività da parte dell'uomo. Ira che l'autista non riservava solo all'ex compagna, ma anche alla mamma di lei e al suo nuovo compagno. Proprio contro quello che considerava un autentico rivale in amore lo scatto di rabbia mentre era in servizio. L'autista dopo aver visto il rivale seduto a un tavolino del bar aveva infatti inchiodato l'autobus davanti Al caiceto di Ponzano, era sceso e aveva iniziato a spingere e malmenare il nuovo compagno della ex. Gesto finito tra le denunce e gli atti d'accusa contenuti nel fascicolo d'inchiesta della procura per stalking.