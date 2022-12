TREVISO Una iniezione di coccole e dolcezza per i bambini ricoverati in Pediatria. Merito di un ospite d’eccezione: la pony Nina che ieri ha regalato momenti di felicità ai piccoli pazienti del Ca’ Foncello e del presidio “La Nostra Famiglia” di Conegliano. Ieri per la prima volta in Italia, la ponyterapia è entrata in un reparto ospedaliero. E gli effetti positivi si leggevano chiaramente negli occhi dei bambini che hanno accarezzato la loro nuova amica a quattro zampe. «I loro sorrisi e il loro entusiasmo sono stati il premio più grande di questa giornata - dichiara il direttore dell’Uls Francesco Benazzi -. L’ospedale non solo come luogo di sofferenza ma anche di gioia e di felicità che oggi (ieri, ndr) abbiamo visto negli occhi di tutti i bambini e dei loro familiari». “Un pony per Natale” è il progetto realizzato con il contributo logistico organizzativo di Giampietro Da Re che da anni investe nella solidarietà verso i più deboli con numerose iniziative. L’idea è nata all’inizio del 2020 da Francesca Pollara, figlia di medici e professionista del mondo equestre, che ha dato vita a questa iniziativa nei reparti oncologici di alcuni ospedali inglesi. L’incontro e la sinergia con Gea Einaudi ha permesso di poter sviluppare il progetto in Italia, Gea ha investito in una nuova pony Nina, Gea ha creduto nel progetto avendo già creato la Worldsoul Onlus, che supporta in maniera totale atleti para olimpici nella disciplina equestre. La Ponyterapia, grazie a pony addestrati per l’ambito sanitario, ha lo scopo di far star bene i bambini ammalati o con disabilità e i loro genitori migliorandone l’umore. Ogni volta i pony riescono a compiere piccoli miracoli, come è successo ieri nelle due strutture della Marca.