Pony cade in un fossato, animale imbragato e tirato fuori

MOGLIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi 29 giugno poco dopo le 18.30, in via Loreto a Mogliano Veneto, per il salvataggio di un pony caduto in un fossato. I pompieri arrivati da Treviso, hanno utilizzato delle manichette vuote come fasce, riuscendo ad imbragare l’animale che è stato tirato fuori dal fossato per essere affidato alle cure di un veterinario accorso sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.