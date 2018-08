Doppio cantiere, e sulla Pontebbana ricominciano le code

di Luca Anzanello

CONEGLIANO - Il doppio cantiere in circonvallazione è tornato, con il suo carico di code. Ma la temuta paralisi del traffico, almeno per buona parte della giornata di ieri lunedì, non c'è stata. Terminate le due settimane di pausa estiva, la ditta Coletto è tornata a lavorare su una delle due corsie della statale Pontebbana nel tratto più meridionale del territorio comunale, che prende il nome di viale Venezia. Una strada che aveva urgente bisogno di un adeguamento, non solo superficiale come dimostra lo scavo che ieri ha abbassato di circa 10 centimetri il livello della strada.