Incidente oggi sulla Pontebbana, schianto fra due camion a Villorba: caos traffico

VILLORBA (TREVISO) - Incidente oggi sulla Pontebbana, coinvolti due mezzi pesanti: statale 13 chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Lo schianto è avvenuto al km 29, nel comune di Villorba. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.