Camion perde tubi di cemento da 40 quintali ciascuno. Tragedia sfiorata a Ponte della Priula, traffico in tilt

SUSEGANA (TREVISO) - Un camion perde pesantissimi tubi di cemento percorrendo la rotonda di Ponte della Priula: tragedia sfiorata stamattina, 14 giugno, sulla Pontebbana. Tre pesanti manufatti, da circa 40 quintali ciascuno, sono caduti sulla strada. E' successo poco prima delle 10, mentre il mezzo pesante stava percorrendo la rotatoria davanti alla chiesa. Uno dei tubi ha colpito lievemente una Smart che seguiva il mezzo pesante: illeso il conducente, convinto di essere stato "miracolato".

Sconvolti anche gli altri automobilisti.

L'incidente, infatti, ha rischiato di avere conseguenze a dir poco tragiche. Fortunatamente, invece, ha creato soltanto lunghe code a ridosso della rotatoria, uno degli snodi cruciali per la viabilità della provincia. Traffico in tilt, dunque, e deviazioni finché saranno ultimate le operazioni di recupero dei manufatti caduti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale del Coneglianese. Saranno gli accertamenti a far luce sulle cause dell'incidente per capire se il carico non fosse stato bloccato adeguatamente o se le protezioni abbiano ceduto per un guasto.