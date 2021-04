VALDOBBIADENE - L’apertura della Pedemontana, nel tratto di 35 chilometri compreso fra Bassano ovest e Montebelluna est, è, per il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e per quello di Cornuda Claudio Sartor, un’ottima notizia. Che però, per essere tale a tutti gli effetti, ha bisogno di un’adeguata viabilità di adduzione. In particolare, del nuovo ponte di Vidor, sul quale peserà un maggiore carico di veicoli provenienti da nord....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati