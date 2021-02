Vidor, mamma si getta dal ponte col figlio di 2 anni: lei muore, il piccolo gravissimo

Tragedia a Vidor. Ieri sera verso le 22,30 una donna di 32 anni di Vedelago si è gettata dal ponte con in braccio il figlio di due. La donna è morta sul colpo mentre il piccolo, dopo un volo di una decina di metri, è stato recuperato in fin di vita e portato in gravissime condizioni in ospedale. Mamma e figlio erano attesi da dei parenti nel montebellunese che, non vedondoli arrivare, hanno dato l'allarme. L'auto della donna è stata trovata parrcheggiata nei pressi del ponte e alcuni testimoni avrebbero detto di aver visto la donna allontanarsi assieme al piccolo. Immediate le ricerche. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e i mezzi di soccorso del Suem.

