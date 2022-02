Apre il ponte sul Ghebo: un sospiro di sollievo per pendolari, autisti e camionisti

CODOGNE’ - Finalmente apre il ponte sul Ghebo. Sabato 12 sarà possibile transitare, dopo alcuni mesi, sul nuovo ponte in via XXX ottobre. A tirare un sospiro di sollievo i pendolari, gli autisti, i camionisti che per tre mesi si sono visti costretti a deviazioni di due, tre chilometri lungo strade di campagna, asfaltate ma strette. Il disagio è diventato palpabile nelle esternazioni sui social dove in diversi gruppi, gli abitanti di Codognè e non solo, hanno sfogato la loro rabbia puntando il dito contro chi ritenevano responsabile del ritardo di un’operazione che andrà a vedere il suo epilogo con l’apertura di sabato, come conferma il responsabile dei lavori commissionati dal Consorzio Bonifica Piave, l’ingegner Daniele Mirolo: «Ieri, abbiamo effettuato il collaudo del ponte con quattro camion a pieno carico, come da prassi. Il collaudo è andato bene e possiamo sicuramente ufficializzare l’apertura del ponte a sabato 12 febbraio».

