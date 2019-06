Ponte sul Piave, protesta dei ciclisti: «Le barriere sono pericolose»

di Elisa Giraud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUSEGANA - Protestano i ciclisti per gli spigoli vivi sulle barriere di protezione delle nuove piste ciclopedonali sul ponte della Priula. «Servirebbe una protezione smussata e non a spigolo – contestano - per evitare conseguenze gravi in caso di caduta». Le colonnine di acciaio che sorreggono il guardrail hanno i profili esposti ed in caso di incidente sono pericolosi per ciclisti e pedoni. «Ci siamo accorti della criticità venerdì, giorno dell’inaugurazione del ponte – afferma il sindaco Vincenza Scarpa – e lo abbiamo subito fatto presente ad Anas, la quale ci ha spiegato che il guardrail è posizionato correttamente e non sarebbero previste altre prescrizioni». Tuttavia la società stradale