Mister Dinamite venuto da Treviso: «Non poteva andare meglio di così»

«Il mostro è venuto giù. Finalmente. Spero di aver dato un piccolo contributo alla pace dei morti del». È imploso in pochi secondi il gigante che ha portato lutti e disperazione dentro tante famiglie. Come sfarinato sotto il peso di circa 700 cariche: 500 chili di dinamite, più 30 chili di Semtex, un plastico in dotazione all'Esercito, e altri 150 chili di dinamite per i giochi d'acqua, 3 chilometri di cablaggi, 2 chilometri e 200 metri di miccia detonante, 400 detonatori., grazie alla semplificazione di una trasmissione televisiva di successo, è l'uomo del giorno. Un esito non del tutto scontato per il geotecnico minerario originario di Segusino, nel trevigiano, dopo la via crucis degli ultimi tre mesi, le continue tensioni con il sindaco di Genova e la pressioni politiche.