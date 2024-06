TREVISO - Ponte Dante, rifacimento del marciapiede e della strada: modifiche alla viabilità. Domani, giovedì 13 giugno inizieranno i lavori di rifacimento del manto di usura del sedime stradale in corrispondenza del ponte dedicato al sommo poeta. I lavori consisteranno nella fresatura del manto di usura esistente e della realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso speciale al fine di contribuire alla valorizzazione di un luogo storico e caro ai trevigiani. Verrà di seguito ripristinata anche la segnaletica stradale. La ditta esecutrice è l’impresa PAMA srl di Villorba. I lavori di fresatura, stesa del manto di usura e rifacimento della segnaletica, inizieranno il giorno 13 giugno, salvo cause di forza maggiore e condizioni meteo avverse, e saranno ultimati entro il 14 giugno. «Si è voluta sfruttare la disponibilità a stretto giro di un macchinario specifico per effettuare l’intervento già questa settimana - afferma l’assessore alle Opere Pubbliche, Sandro Zampese -. Inoltre, come di consueto, sarà adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile per ridurre i tempi, limitare i rumori e la produzione di polveri e detriti».

Cantiere su Ponte Dante, cambio di viabilità

Durante tutto il periodo dell’intervento (due giorni), essendo area di cantiere, sarà chiuso sia il transito pedonale che quello veicolare, dovendo intervenire su entrambe le tipologie di percorsi. Gli eventuali frontisti/residenti di Piazza Garibaldi e Via dello Squero potranno accedere da e per le proprietà da Piazza Garibaldi stessa in entrata ed in uscita da Via Tolpada. Al fine di facilitare il transito proveniente sia dalla circonvallazione esterna alle mura cittadine che da Viale dei Mille, verrà chiuso il transito in entrata dalla circonvallazione esterna all’altezza del Portello del Sile con deviazione verso Porta Carlo Alberto – Porta Piave. Il traffico proveniente da Viale dei Mille potrà sempre uscire sulla circonvallazione esterna o procedere in Piazza Garibaldi per poi deviare obbligatoriamente a destra per Via Tolpada. Il collegamento verso la Riviera Garibaldi verrà comunque sempre garantito dalla usuale viabilità senza alcuna modifica (nel dettaglio: Provenienza via dei Mille, Piazza Garibaldi, Via Tolpada, Piazza S. Maria Maggiore, Via Carlo Alberto, Vicolo Carlo Alberto, Via Guido Bergamo, Via Gualpertino da Coderta e proseguo su Riviera Garibaldi). Per il transito pedonale: Piazza Garibaldi, Via dello Squero, Via Guido Bergamo, Via Gualpertino da Coderta e proseguo su Riviera Garibaldi.