NERVESA (TREVISO) - Scavalcano le protezioni del cantiere e si aggrappano alla spalletta del ponte, percorrendolo dall’esterno, con il rischio di cadere in acqua. Una bravata può costare cara. Uno sconosciuto è stato fotografato mentre compie la sconsiderata azione con il rischio di cadere da una altezza di cinque metri precipitando nel Monticano, con conseguenze nefaste. Nel tratto urbano il letto del fiume è infatti cementato per favorire il deflusso della corrente ed evitare che l’acqua ristagni quando la piovosità è scarsa e non è sufficiente che sia alimentato da una derivazione del canale dell’Enel Castelletto-Nervesa.Il fatto insolito e preoccupante è accaduto l’altro pomeriggio intorno alle 17,30 al ponte di San Marino, chiuso al traffico delle auto e al transito dei pedoni per i lavori di restauro. Gli addetti del cantiere non hanno potuto vedere o evitare che succedesse, in quanto avevano da poco terminato la loro giornata lavorativa.

LO SCATTO

L’episodio è stato comunque immortalato da Massimo Ballali, che opera nel mondo della scuola e ha fotografato una persona non riconoscibile, con capo e volto coperti, che alla fine è riuscita a dileguarsi senza che nessuno lo potesse fermare. «Il ponte non è inquadrato da telecamere per la videosorveglianza, che si trovano invece da una parte e dall’altra in piazzale San Martino e in piazza IV Novembre» evidenzia il comandante della polizia locale Claudio Mallamace che però aggiunge: «almeno una volta al giorno si fanno dei controlli per monitorare la situazione ed evitare le criticità che possono crearsi». Lo sconosciuto ha aggirato le alte protezioni che proteggono il cantiere e ha scavalcato la spalletta del ponte sul lato ovest in piazza IV Novembre e la ha percorsa verso l’esterno fino a raggiungere piazzale San Martino, procedendo a tentoni e aggrappandosi ad essa con le mani per mantenere l’equilibrio e non finire in acqua. «L’impresa che sta eseguendo i lavori al ponte, ha allestito il cantiere rispettando le norme per la sicurezza» - sottolinea Mallamace. Esterrefatto per l’accaduto il sindaco Fabio Chies. «Non ho parole - ha commentato - La madre degli imbecilli è sempre incinta». Per chi si intromette in un cantiere che è delimitato ci possono essere anche delle conseguenze di carattere penale se viene scoperto». Per evitare che si verifichino altri atti sconsiderati e pericolosi, non è escluso che vengano predisposte altre protezioni per impedire intromissioni nel cantiere.